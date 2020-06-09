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Aktüel

Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:38:10 -
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde define aramak için kazdığı çukura düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsalda iki arkadaşıyla define arayan Halil Durgun, dengesini kaybetmesi sonucu kazdığı çukura düştü.

Arkadaşları tarafından Yavuzeli Devlet Hastanesine götürülen Durgun yaşamını yitirdi.

Durgun'un cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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