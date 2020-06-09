Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi öldü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde define aramak için kazdığı çukura düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsalda iki arkadaşıyla define arayan Halil Durgun, dengesini kaybetmesi sonucu kazdığı çukura düştü.
Arkadaşları tarafından Yavuzeli Devlet Hastanesine götürülen Durgun yaşamını yitirdi.
Durgun'un cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.