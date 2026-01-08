  • İSTANBUL
Yerel Gaziantep'te çocukları hedef alan zehir operasyonu! Merdiven altı imalathaneden çıkanlar pes dedirtti!
Yerel

Gaziantep'te çocukları hedef alan zehir operasyonu! Merdiven altı imalathaneden çıkanlar pes dedirtti!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziantep'te çocukları hedef alan zehir operasyonu! Merdiven altı imalathaneden çıkanlar pes dedirtti!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği şok baskınla, halk sağlığını hiçe sayan bir skandal daha gün yüzüne çıkarıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine el konuldu. Ürünlerin, gerekli incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi. Denetimler sırasında ürünlerin hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

"Denetimlerimiz aralıksız sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

