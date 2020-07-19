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Aktüel

Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:34:17 -
Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alaca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, dozer ve greyder ile müdahale etti.

Mahalle halkının da desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.

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