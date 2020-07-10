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Aktüel

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:32:50 -
Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir bakkalda masanın üzerindeki cep telefonunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, bakkal sahibinin buzdolabına ürün yerleştiği sırada iş yerine giren zanlının masanın üzerindeki cep telefonunu aldığı anlar yer alıyor.

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