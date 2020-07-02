  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te cami kapısındaki bakır işlemeyi çalan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:20:05 -
Gaziantep'te cami kapısındaki bakır işlemeyi çalan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir caminin kapısında bulunan bakır işlemeyi sökerek çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Özdemir Bey Caddesi'ndeki bir caminin giriş kapısında bulunan kaplama bakırın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İnceleme sonucunda B.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı