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Gaziantep'te çalıntı lüks araçların parçalanarak satıldığı iddiası

Çalıntı lüksaraçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
Gaziantep'te çalıntı lüks araçların parçalanarak satıldığı iddiası

Gaziantep'te çalıntı ve yakalama hacizli lüksaraçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, sanayi bölgesinde çalıntı ve yakalama hacizli lüks araçların parçalandığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çalıntı ve yakalama hacizli lüks araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla A.H, O.G.H, M.M.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerinde yapılan aramada Almanya'dan çalınan 2 lüks araca ait tescil plakaları, 6 lüks araç, 11 lüks araca ait motor bloku, 2 araca ait tescil plakaları ve lüks araçlara ait çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.

Operasyonla yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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