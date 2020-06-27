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Aktüel

Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:14:32 -
Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, çaldıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren 2 kişi cüzdan, telefon ve araba anahtarı çaldı.

Daha sonra ikametten ayrılan şüpheliler, evin yakınlarında bulunan otomobili de çalarak kaçtı.

İhbar üzerine şüphelilerin peşine düşen güvenlik güçleri, bir süre sonra 2 kişiyi çaldıkları otomobille yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.














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