THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gaziantep'te buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 16:05
Gaziantep'te buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

İlçenin Nogaylar Mahallesi'nde, yerleşim alanına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında bugün öğleden sonra bir vatandaş, toprağa gömülü cisim buldu. Bu kişi, silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceğini düşünüp, jandarmaya haber verdi.

Gelen jandarma, bomba imha uzmanından yardım isteyip, cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.

Bomba imha uzmanı incelediği cismi, kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Parçalar incelenmek üzere götürüldü.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:05
  1. Gaziantep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinirlerine hakim olamayınca tribüne gönderildi!
    1. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    2. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    3. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    4. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    5. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    6. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    7. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    8. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
    9. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    10. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    11. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    12. Twitter dünya genelinde çöktü
    13. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    14. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    15. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    16. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    17. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    18. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    19. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    20. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz