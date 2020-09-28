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Aktüel Gaziantep'te bir evde Paleolitik döneme ait fosil ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te bir evde Paleolitik döneme ait fosil ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:27:29 -
Gaziantep'te bir evde Paleolitik döneme ait fosil ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Paleolitik döneme ait 14 fosil ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mavikent Mahallesi'ndeki bir ikamette yapılan aramada, Paleolitik dönemine ait 14 fosil ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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