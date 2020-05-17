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Gaziantep'te bir berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi izlemeye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:39:49 -
Gaziantep'te bir berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi izlemeye alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir berberin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu aralarında müşterilerin de bulunduğu 14 kişi izlenmeye alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan erkek berberi M.Ö. tedaviye alındı.

Berberle temas eden müşteri ve aile fertlerinden oluşan 14 kişi izlemeye alındı.

İş yeri ise İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

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