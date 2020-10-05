  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:49:47 -
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adil Taşdemir ile Celal A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirini bıçakla yaraladı.

Kalbinden yaralan Taşdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Taşdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Celal A'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı
Gündem

Son dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından E..
Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar
Ekonomi

Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Twitter'dan Türkiye'ye karşı yeni boykot çağrısı yaptı.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay