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Gaziantep'te baraj suyu çekilince ortaya çıktı!

İslahiye ilçesi'nde 1950 yılında keşfedilip, 2010'da suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, Tahtaköprü Barajı'nda suyun çekilmesiyle 8 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

16 Ekim 2018 Salı 16:21
Gaziantep'te baraj suyu çekilince ortaya çıktı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalında 1950 yılında yapılan araştırmada Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı keşfedildi. 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında yapılan kazı çalışmasıyla Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı turizme açıldı.

Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 2010'da Tahtaköprü Barajı'ndaki suyun yükselmesiyle su altında kaldı. Park, baraj suyunun çekilmesiyle 8 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. O dönem baraj suyunun neden olduğu erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan içi taşlarla doldurulmuş çelik kafeslerin de görüldüğü bölgede turizme kazandırılacak.

8 yıl sonra baraj suyunun çekilmesinin ardından Taşlıgeçit Arkeolojik Parkın gün yüzüne çıktığını belirten arkeolog Mustafa Kemal Şahin, "Suyun çekilmesiyle baraj alanı içinde yer alan bölgedeki toprakta çatlaklıklar ve beyazlaşan taşları görülüyor" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:21
  1. Gaziantep
  2. baraj

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