Gaziantep’te baklava satışında rekor geldi! Peki, ev yapımı antep baklavası tarifi nasıl yapılır?

Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, şehirdeki baklava satışlarının bu yıl Ramazan ayında önemli bir artış gösterdiğini söyledi. Geçen yıl 60 ton olarak kaydedilen satış rakamları, bu yıl 85 tona yükselerek dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Başkan, bu artışın Gaziantep’in geleneksel lezzetlerine olan ilginin bir göstergesi olduğunu ve şehrin baklava üretimindeki ustalığının altını çizdi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte, Gaziantep baklavasına olan talebin arttığı ve bu durumun satışlara olumlu yansıdığı belirtildi.

“Bu yıl 85 ton ile yeni bir rekor kırdık”

Geçen yıllara oranla bu yıl yeni bir rekora imza attıklarını söyleyen Katmerci, “Ramazan ayı çok güzel geçti. Bildiğiniz gibi asrın felaketi bizi derinden etkiledi Yerel yönetimler ve hükümetimizin desteğiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde sardık ve toparlandık. 9 günlük tatilde esnafımıza ilaç gibi geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelindeki yurt içi ve yurt dışı misafirler ağırlama rekorları bizdeydi. Bu yılda üstüne katarak zirveyi bırakmadık. Geçtiğimiz yıl baklava satışımız 60 ton olmuştu. Bu yıl 85 ton ile yeni bir rekor kırdık. Hedefimiz 100 ton baklava satışı yapmak” dedi.

“En çok tercih edilen klasik baklava

En çok tercih edilen baklavanın klasik baklava olduğunu aktaran Katmerci, “En çok tercih edilen baklava klasik Gaziantep’e has her sofrada bulunan klasik baklava oldu. Bu yıl yine şehir dışı satışımız 1. sırada yer aldı. Bildiğiniz gibi Gaziantep’te ikamet eden vatandaşlarımız her zaman baklavayı bulabiliyor. Fakat Gaziantep dışında veya ülke dışında olan vatandaşlar kolay erişim sağlayamıyor. Bu yüzden Ramazan ayının 15. gününden itibaren şehir dışından çok fazla talep oluştu. Bizde periyodik olarak sıralayıp siparişleri müşterilere ulaştırdık” diye konuştu.

Merak edenler için işte tarif...

Ev Yapımı Antep Baklavası Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1 tutam tuz

Açmak için:

Nişasta (2 paket, 400 gram)

İçi için:

3 paket dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon

Üzeri için:

300 gr tereyağı (tavada kızdırdıktan sonra süzün süzgeçle başka bir tavaya)

Süs için:

Antep fıstığı

Ev Yapımı Antep Baklavası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeyi un ve kabartma tozu hariç bir kapta karıştırıyorsunuz.

Sonra unu ve kabartma tozunu da ilave edip devamlı yoğuruyorsunuz.

40 tane ceviz büyüklüğünde beze hazırlıyorsunuz. 10 dakika dinlendiriniz.

Bezeleri tek tek (El büyüklüğünde) açıp 4’er kat üst üste dizin. Bu işlemi 10 kez yapıyorsunuz. (10*4)

Sonra yine nişastayla bu dörtlü katları ince yufka şeklinde incecik açıyorsunuz. (Açmak için bol nişasta gerek)

Tepsiyi tereyağlıyorsunuz ve açtığınız 4’lünün ikisini tepsiye dizip bir fırçayla tereyağını serpiştiriyorsunuz.

İkinci 4’lüyü de bol nişastayla açın ve tek tek ayırıp tepsiye düz şekilde değil de, yufkadan yırtıp yırtıp tepsiye yerleştirin (1 yufkayı 4-5 parçaya yırtın. Daha çıtır olur)

Ve her katına tereyağını fırçayla serpiştiriniz.

10. katta ve 30. katta cevizleriniz serpiştiriniz veya son kata en üst katını da tek parça olarak diziniz.

Baklava sekli veya dörtgen şekli kesiniz.

Üstüne geri kalan sıcak tereyağını gezdiriniz (Önce kenarlarından başlayıp tepsiyi eğri tutup gezdiriniz. Tereyağını içinde, sonra ortalara doğru gezdiriniz tereyağını ve 180 derece fırına veriniz.) Üstü kızarana kadar (40-50 dakika) pişiriniz

3 su bardağı şeker ile 3 su bardağı suyu kaynatıyorsunuz.

(25/30 dakika)kapatmadan iki dakika Önce limonunu ekleyiniz.

Bu şerbeti soğumaya bırakınız. Soğuk bir yere. (yada önceden hazırlayınız)

Baklava fırından çıktıktan sonra soğuk şerbeti gezdiriniz.

Sonra Antep fıstığı ile süsleyiniz.

Afiyet olsun.