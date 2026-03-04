Gaziantep’te “Bakkal Kart” desteği can suyu oluyor

Gaziantep’te ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve zaruri ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla başlatılan “Bakkal Kart” uygulaması bu yıl da devam ediyor. İlk olarak zincir marketlerde kullanılan sosyal destek kartları, küçük esnafın da desteklenmesi amacıyla mahalle bakkallarında geçerli hale getirilmişti.

Uygulama kapsamında dağıtılan “Bakkal Kart Hediye Çeki”, vatandaşların kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilmesine imkân tanıyor. Kartlar, kampanyaya dahil olan mahalle bakkallarında kullanılabiliyor.

Hem ihtiyaç sahiplerine hem esnafa destek

Binevler Mahallesi’nde bir bakkalı ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Çeber, yardımların vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve sistemin düzenli olarak denetlendiğini ifade etti. Kartlarla alkol ve tütün ürünlerinin satın alınamadığını vurgulayan Çeber, hayır sahiplerinin bağışlarının güvenli şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Projenin sadece dar gelirli ailelere değil, mahalle esnafına da katkı sunduğunu belirten Çeber, küçük işletmelerin ekonomik olarak desteklendiğini dile getirdi.

Vali Çeber, üç yıl önce 35 milyon liralık bir kaynağın ihtiyaç sahiplerine aktarıldığını hatırlatarak, geçen yıl da benzer bir bütçenin kullanıldığını kaydetti. Bu yıl ise destek miktarının 40 milyon lirayı geçtiğini belirten Çeber, bunun 30 milyon lirasının sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla, yaklaşık 10 milyon lirasının ise hayırseverlerin katkılarıyla sağlandığını açıkladı. Ramazan ayı sonuna kadar toplam desteğin 50 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.