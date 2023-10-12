  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'te ATV faciası
Gündem

Gaziantep'te ATV faciası

Yeniakit Publisher
2023-10-12 20:36:00 -
Gaziantep'te ATV faciası

Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk, hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. (14) ile Hüseyin A.'nın (14) bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV, 27 ARB 190 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kazada ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk kurtarılamadı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza anları kameraya yansıdı

İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki 2 ATV dikkat çekerken, bir anda kavşakta beliren siyah otomobilin kavşağın tam kesişme noktasında Kerim G. ile Hüseyin A.'nın üzerinde bulunduğu ATV'ye çarparak savurma anları yer aldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Gündem

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

İttifak ortağınız Filistin mitinginize bakın ne diyor! Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin
İttifak ortağınız Filistin mitinginize bakın ne diyor! Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin

Gündem

İttifak ortağınız Filistin mitinginize bakın ne diyor! Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23