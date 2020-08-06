  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:17:50 -
Gaziantep'te ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çeken 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran 20 müşteki, banka ve kredi kartları kopyalanarak hesaplarından nakit para çekildiği yönünde şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir bankanın GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki bir ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiğini tespit etti. Çevrede önlem alan ekipler, aparatı çıkarmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların, olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, kopyalama aparatları, 18 kişiye ait banka, market ve kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı