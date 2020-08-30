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Aktüel Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:53:29 -
Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Kırgız Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Kazım Gün ile Ergün Kılavuzluoğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kılavuzluoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mahallede güvenlik önlemi olan jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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