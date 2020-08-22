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Aktüel Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:29:51 -
Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine 1 şüphelinin kullandığı aracı Öğretmenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu ve bir zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket, 55 değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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