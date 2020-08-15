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Aktüel

Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen genç kız toprağa verildi

- Tabutun başında ağlayan baba Bülent D: - "Kızım için adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü böyle kolay olamaz"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:32:12 -
Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen genç kız toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu D. son yolculuğuna uğurlandı.

Duygu D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Bahaddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada kızının tabutuna elini sürerek ağlayan baba Bülent D. "Kızım için adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü böyle kolay olamaz. Böyle olmaz, kızım tabutun içinde." diyerek gözyaşı döktü.

Anne Şenel D'nin de oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Genç kızın arkadaşları da acılarını kelimelerle ifade edemediklerini belirtti.

Duygu D'nin cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bu arada, genç kızın ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye yapmayacaklarını bildirdi.

- Olay

Önceki gün Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu D. olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.





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