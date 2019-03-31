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Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak kayboldular

Gaziantep'te Çat Çayı'nın taşması sonucu otomobil ile sulara kapılan iki kişi sele kapılarak kayboldu.

31 Mart 2019 Pazar 16:40
Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak kayboldular

Araban ilçesinde aşırı sağanak yağışlardan oluşan sele kapılan otomobildeki iki kişi sele kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık 02 AL 564 plakalı otomobil ile birlikte yakınlarının yaşadığı ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesine giderken sel sularına kapıldı. Çat Çayı'nın taşması sonucu otomobil ile sulara kapılan Hanifi Keser ve Zahir Gözüaçık, geceden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD, helikopter ve dronla yapılan aramalara rağmen iki kişi de henüz bulunamadı. Arama çalışmalarında sulara kapılan otomobil bulunurken, sel sularında kaybolan Hanifi Keser ile Zahir Gözüaçık’ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:40
  1. K1 Tipi Kapalı Cezaevi
  2. İlçe Jandarma Komutanlığı
  3. Hanifi Keser
  4. Zahir Gözüaçık
  5. AFAD
  6. Çat Çayı

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