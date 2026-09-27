Gaziantep'te 72 yaşındaki Elif Önder kısa sürede okuma yazma öğrendi

Gaziantep'te çocukluk yıllarında çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen 72 yaşındaki Elif Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursuna katılarak kısa sürede okuma-yazma öğrendi. Okuma-yazma bilmediği için günlük yaşamında zaman zaman zorluk yaşayan Önder, aradan geçen yıllara rağmen bu isteğinden vazgeçmemişti.

Mahallesine yakın olan merkeze düzenli devam eden Önder, artık otobüste gideceği mahalleyi ve ineceği durağı kendi başına okuyabiliyor.

Parkta tanıştığı kadın merkezi tavsiye etti

"Torunumu parka getirmiştim. Aktif Yaşam Merkezi'nden bir hanım bana neden burada oturduğumu sordu. Ben de torunumun annesi çalışıyor, onu biraz dolaştırmak için çıkardığımı söyledim. Sonrasında bana burayı önerdi. Yaşlılara çok güzel eğitimler verildiğini söyleyerek buraya gelmemi tavsiye etti" diyen Önder, başvurusunu yapıp evraklarını tamamladıktan sonra kursa başladığını anlattı. Önder, "Bir senedir buradayım. Okuma-yazma öğrenmeye geldim. Sonrasında Kur'an-ı Kerim kursuna da geliyorum. Çok mutluyum" dedi.

"Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum"

Ailesinin kendisini okula göndermediğini anlatan Önder, "Annemin çok çocuğu vardı. O dönemde dedem ve babam, 'Okula gidip sevgili mi bulacaksın' diyerek beni göndermediler. Ağabeylerim okula giderdi, ben de onların kitaplarını okurdum. O dönemde beni okula göndermedikleri için bu yaşıma kadar içimde kaldı. Hep okuma-yazma öğrenmek istedim" ifadelerini kullandı.

Merkezde kendisine yardımcı olduklarını belirten Önder, "Yaklaşık bir dönem buraya geldim ve şükürler olsun okumayı çözdüm" diye konuştu.

"Bir otobüse binince kendimi cahil gibi hissediyordum"

Okuma-yazma bilmediği dönemlerde toplu taşıma kullanırken kendisini çaresiz hissettiğini belirten Önder, "Bir otobüse binince kendimi cahil gibi hissediyordum. Şimdi okuyup hangi mahalleye gideceğimi, hangi mahallede ineceğimi bilmek başka bir şey. Artık daha rahatım. Çok mutluyum. Güzel bir şey, gerçekten çok güzel bir etkinlik" dedi.

Merkezde görev yapanlara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Önder, "Allah Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den ve burada görev yapan herkesten razı olsun. Hepsi güler yüzlü, bize karşı çok güzel davranıyorlar" diye konuştu.

Önder, okuma-yazma kursunun ardından katıldığı Kur'an-ı Kerim kursuyla eğitim hayatına devam ediyor.