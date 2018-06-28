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Gaziantep'te 7 liralık kebap yüzünden canından oldu

Babasına ait kebap salonunda çalışan Osman Dal, götürdüğü siparişin parasını vermek istemediği ileri sürülen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:28
Gaziantep'te 7 liralık kebap yüzünden canından oldu

İddiaya göre, Şahinbey ilçesinde babası İbrahim Dal'a ait kebap ve döner salonunda çalışan 22 yaşındaki Osman Dal, 23 Haziran Cumartesi akşamı Mimarsinan Mahallesi 143 nolu sokağa sipariş götürdü. Siparişi teslim eden Osman Dal, iddiaya göre kebabın parasını vermek istemediği ileri sürülen A.K. ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada Osman Dal bıçaklanarak ağır yaralandı.

BIÇAKLANMIŞ HALDE HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞTI

Osman Dal'ın yaralandığını gören şahıslar kaçarken, Osman Dal ise yaralı halde yerden kalkarak motosikletine yöneldi. Yoldan geçen bir çocuğun yardımıyla motosikleti kaldıran Dal, bindiği motosikletle bir kaç metre gidemeden yere düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen yaralı genç, buradan da Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. 

1 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Osman Dal, 24 Haziran Pazar günü yaşamını yitirdi. Dal'ın cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından aynı gün Yeşilkent Mezarlığı'na toprağa verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Acılı baba İbrahim Dal, oğlunun 1 sene önce vatani görevini yaptığını belirterek, düğün hazırlıkları yaptıklarını kaydetti. Oğlunun 7 TL için öldürüldüğünü belirten baba İbrahim Dal, "Olay günü akşam saat 16.00 sıralarında telefon geldi ve kebap siparişi verildi. Oğlum siparişi teslim etmeye gitti. Kebap parası için tartışma çıkmış. Bir kebap 7 TL. Sokak ortasında bir insan öldürmek bu kadar basit, hayat bu kadar ucuz olamaz. Ben 22 yıldır, oğlumu büyüttüm, bu yaşa getirdim. Düğün hazırlıkları yapıyorduk" dedi.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı A.K.'nın henüz bulunamadığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:28
  1. Gaziantep
  2. kebap
  3. sipariş
  4. cinayet

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