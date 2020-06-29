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Aktüel

Gaziantep'te 53 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:41:50 -
Gaziantep'te 53 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 ev karantinaya alındı.

İlçede vatani görevini yapmak için askerlik şubesine başvuran 22 yaşındaki B.C.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

B.C.B. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen ailesi ve ailesinin temaslı olduğu 53 evdeki 68 kişi için karantina kararı alındı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen evlere, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek ikametlerin karantinaya alındığı uyarısı asıldı.

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