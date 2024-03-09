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Aktüel Gaziantep'te 5 yıldızlı otel konseptinde ileri yaş bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak
Aktüel

Gaziantep'te 5 yıldızlı otel konseptinde ileri yaş bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-03-09 16:03:00 -
Gaziantep'te 5 yıldızlı otel konseptinde ileri yaş bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak

Gaziantep’te, 65 yaş ve üstü bireylerin ömürlerini sağlık, huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak için Alleben Göletinin karşısında 5 yıldızlı otel konseptinde İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete alınacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hayırsever Ahmet Deniz iş birliğinde Gaziantep Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi’nde Alleben Göleti’nin yanındaki 26 bin 289 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan proje, 18 bin metrekare kapalı alan ve 12 bin 793 metrekare açık otopark alanından oluşuyor.

Özel bakım, fizik tedavi bölümleri, havuz ve hamam gibi olanaklara sahip olacak ve toplamda 94 odanın bulunacağı merkezde, yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasiteleri desteklenecek ve günlük yaşamda kendi kendilerine yetebilme potansiyelleri yükseltilecek.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı ve yakın zamanda inşa sürecine geçilecek projede, 65 yaş ve üstü vatandaşların zihinsel, psikomotor, sanat, egzersiz, spor aktiviteleri, kişisel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre planlanacak, takibi yapılan her bir danışanın gelişimine göre hazırlıklar, süreç içerisinde değişkenlik gösterecek.


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Öte yandan merkez; süreli konaklama ve sağlık bakım hizmeti, ameliyat sonrası süreli sağlık bakım hizmeti alanlarında da faaliyetlerde bulunacak.

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