Gaziantep’te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun detayları ile ilgili bilgi verilen açıklamada, “İlimize yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve bu uyuşturucu maddenin sokak satıcıları vasıtası ile satılacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takip ve çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddenin geleceği adres tespit edilmiş, 16 Ağustos 2021 günü tespit edilen ikamette yapılan aramada; 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.” denildi.