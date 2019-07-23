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Gaziantep’te 3 günde 4 bin 500 kişi sinema keyfi yaşadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Yazlık Sinema Günleri” 3 gün boyunca 4 bin 500 kişiye açık havada film izleme keyfi yaşattı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:21
Gaziantep’te 3 günde 4 bin 500 kişi sinema keyfi yaşadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Yazlık Sinema Günleri” 3 gün boyunca 4 bin 500 kişiye açık havada film izleme keyfi yaşattı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Ertuğrul 1890” filmini seyretti.


Masal Parkı’nda organize edilen etkinlikte vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı. Geçmişteki aile etkinliklerinden biri olan “Yazlık Sinemalar Günleri” 7’den 70’e herkesin ilgisini çekti. Yoğunluktan dolayı yer bulamayanlar çimlere taştı. 19-21 Temmuz tarihleri arasında üç filmin gösterildiği sinema günleri unutulmaz anlara tanıklık etti. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle canlanan yazlık sinemalar hem geçmişi tekrar yaşamak isteyenler hem de ilk defa yazlık sinemayı deneyimleyen Gazianteplileri ağırladı.


Gösterilen filmler


“Yazlık Sinema Günleri” 3 günde 3 filmle sinemaseverlerle buluştu. İlk gün Özhan Eren yönetmenliğinde 1.Dünya Savaşı’nın en sert cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi’nde kazanılan deniz zaferini ve yıllar sonra harp günlerinde yazılan bir mektubun adresine kavuşmasının anlatıldığı “Son Mektup” filmi gösterildi.


İkinci gün Japon-Türk ortak yapımı iki ülkenin ilişkilerinin pekişmesine vesile olan Japon sularında batan Osmanlı firkateyni Ertuğrul’un hazin hikayesiyle 1985’te 215 Japon vatandaşının İran-Irak savaşından kurtarılmasının anlatıldığı, yönetmen koltuğunda Mitsutoshi Tanaka’nın oturduğu “Ertuğrul 1890” filmi seyredildi.


Son gün ise çocuklara yönelik animasyon filmi olan ve yönetmenliğini Serkan Zelzele’nin yaptığı “Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu” filmi gösterildi. 17. Yüzyılın önemli gezginlerinden olan ve Türk tarihinin önemli eserlerinden “Seyahatname” nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümsüzlük suyu peşinden günümüz İstanbul’una kadar ki serüvenini eğlenceli bir şekilde çocuklara anlattı.


“Yazlık Sinema Günleri” hafta içi ilçelerde, 27-28 Temmuz tarihlerinde ise Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:21
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