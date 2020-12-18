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Aktüel Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi
Aktüel

Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:29:42 -
Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 26 suçtan sabıka kaydı bulunan ve son olarak Nizip ilçesinde 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği güvenlik kamerasınca tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 motosiklet ile 2 açıktan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

26 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

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