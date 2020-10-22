Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 26 bin uyuşturucu hap ve 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.