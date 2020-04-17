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Aktüel

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

2020-04-17 19:15:52 -
Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, iş yerlerinden ve inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden ve 1 inşaattan hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çeşitli malzemeleri çaldığı anlar yer aldı.

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