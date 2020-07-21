Gaziantep'te 2 bin 656 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 656 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 656 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.



Ekipler ayrıca, 221 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.











