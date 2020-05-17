Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gazi şehirde farklı bir formatla kutlanacak. Hazırlanan kutlama etkinlikleri ile şehrin dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanacak.

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüs’e karşı verilen ulusal mücade kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlanıyor. Milli mücadele başlangıcı olarak görülen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yılında Gaziantep’teki tüm evlerde 19 Mayıs coşkusu yaşanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi al yıldızlı bayraklarla donattığı konvoylarla şehrin her alanına bayram coşkusunu taşıyacak. 19 Mayıs’ın Kadir Gecesi’ne denk gelmesi nedeniyle akşam sokak sokak gezmesi planlanan konvoylar 18 Mayıs’da hareket edecek, ayrıca bayram gününde ise öğle saatinde de araçlar tekrardan hareket ederek bayram coşkusunu 2 gün sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hazırlıklar kapsamında, belirlenen sitelerde balkon sporu ile beraber bayram kutlanacak. 18 Mayıs günü, saat 20.30’da başlayacak toplam 60 araçlık 4 kortej, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Şehir Hastanesi, Gazikent GATEM Kavşağı ve Abdükadir Yüksel Hastanesi’nden başlayarak şehrin dört bir yanına, marşlar, şarkılar ve türküler eşliğinde bayram coşkusunu taşıyacak. 19 Mayıs günü ise saat 13.00’da konvoylar yine aynı yerlerden hareket ederek vatandaşlarla bayram yine beraber kutlanacak.