THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk terasta oynarken maganda kurşunuyla vuruldu

Dedesinin evinin terasında oyun oynayan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:12
Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk terasta oynarken maganda kurşunuyla vuruldu

Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı. Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı.

TOMOGRAFİDE ÇIKTI

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğun tedavisi sürerken, polis Mehmet Emin'i yaralayan kurşunun atıldığı tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:12
  1. gaziantep
  2. teras
  3. maganda
  4. kurşun
  5. çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken yere yığıldı
    1. Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11..
    2. Beşiktaş Chadli transferini bitiriyor!
    3. ''Siz salaklık etmek istiyorsanız ben..
    4. İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!
    5. AK Partili Cevdet Yılmaz duyurdu:..
    6. ''İstanbul dünyanın yeni altın merkezi..
    7. İtfaiyecilerden Çipras'a flaş..
    8. İsrail ve Ürdün arasında Kızıldeniz..
    9. Antep fıstığı hırsızlığına fotokapanlı..
    10. Malanji'den Türkiye övgüsü: Bencil bir..
    11. Zimbabve'de 38 yıl sonra Mugabesiz ilk..
    12. Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi..
    13. Sabiha Gökçen'de heyecanlı bekleyiş
    14. Danıştay'dan hesap işletim ücretine..
    15. Galatasaray'dan büyük müjde! Kiralık..
    16. 'Liderimiz Bahçeli' diyen Koray..
    17. Erdoğan talimat verdi! Muhtarlar yurt..
    18. Yusuf İslam: Bildiklerimi kendime..
    19. 'Yarım saat sonra geleceğim' dedi, 4..
    20. Özgürlüğüne kavuşan 'Cesur Kız'dan ilk..
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!