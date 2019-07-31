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Gazianteplilerin tercihi Fiat

Fiat, ürün gamında yer alan otomobiller ve hafif ticari modelleri ile başarılı sonuçlara imza atmayı sürdürüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Gazianteplilerin tercihi Fiat

Fiat, ürün gamında yer alan otomobiller ve hafif ticari modelleri ile başarılı sonuçlara imza atmayı sürdürüyor. Türkiye gneelinde olduğu gibi Gaziantep’te de en çok satılan marka Fiat oldu.


2019 yılının ilk altı aylık döneminde 31 bin 103 adetlik satış ile Türkiye’nin en çok satılan markası olan Fiat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı verilerine göre il bazında da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası oldu. TÜİK tarafından açıklanan ve Mayıs Ayı Trafik Tescil Kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, 5 aylık dönemde Türkiye’de otomobil+hafif ticari araç pazarı toplamında 48 ilde liderliğe ulaştı. Fiat, Gaziantep’te 2 bin 917 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 16’lık pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.


Herkes için otomobiller üreten Fiat, bu yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirdiği 31.103 adetlik satış ile Türkiye’de lider marka oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve Mayıs Ayı Trafik Tescil Kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da bu başarısını sürdürdü ve 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde Türkiye genelinde yüzde 16’lık pazar payı ile en büyük 20 ilin 16’sı olmak üzere, otomobil+hafif ticari araç toplamında 48 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi. Fiat, segmentasyon olarak bakıldığında 49 ilde otomobil ve 3 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu.


Başarılı satış performansınıGaziantep’te de devam ettiren Fiat markası, Anteplilerin de tercihi oldu.TÜİK verilerine göre, 2 bin 917 adet satış ile yüzde 16’lık pay elde eden Fiat markası, Gaziantep’te de en çok tercih edilen marka oldu.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, markanın Gaziantep’teki güçlü temsilcisi Topçuoğlu Otomotiv’e teşekkür ederek sözlerine başladı.Aytaç “Fiat Egea Ailesi,“Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olmayı sürdürüyor. Mart ayında satışına başladığımız Street Sport ve S-Design versiyonlarımız ile başarımızı pekiştirmeyi sürdürüyoruz. Uzun yıllardan bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz değerli bayimiz Topçuoğlu Otomotiv’e özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gazianteplilerin en çok tercih ettiği marka olmak bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
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