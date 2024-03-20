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Aktüel Gaziantep'in yeni çevre yolu trafik yoğunluğunu azaltacak!
Aktüel

Gaziantep'in yeni çevre yolu trafik yoğunluğunu azaltacak!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:46:00 -
Gaziantep'in yeni çevre yolu trafik yoğunluğunu azaltacak!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği yeni döneminde “Güçlü Gaziantep” sloganıyla vizyon projelerini hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıkladığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Beyannamesi’nde şehrin ihtiyaçları doğrultusunda kente ulaşım adı altında birçok proje kazandırmaya hazırlanıyor.

Bu projelerden bir tanesi de “Yeni Çevre Yolu” projesi. 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyecek. Gaziantep’in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini de kapsayarak Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı sağlanacak.

Kentin ulaşım hacmine seviye atlatacak bu proje ile trafik yükünü alacaklarını belirten Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep birçok alanda gelişen ve yükselen bir şehir niteliği taşıyor. Gerek kentin istihdam potansiyelinin yüksek oluşu gerekse de hızla büyümesi şehre olan cazibeyi artırıyor. Bu da şehir nüfusunun artışına ve akabinde trafik yoğunluğunun artmasına yol açıyor. Dolayısıyla, yeni dönemde kazandırmayı planladığımız yeni çevre yolu projesi bizim için çok önemli” diye konuştu.

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