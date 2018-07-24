Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman yüklü TIR küle döndü

Yangın, dün gece Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aşağı Olucak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Osmaniye yönüne giden Ahmet Kılıç yönetimindeki 58 KZK 347 plakalı TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede saman balyalarını tutuşturan yangın, tüm dorseyi sardığını fark eden sürücü Ahmet Kılıç, TIR'ını durdurup itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR'ın dorsesindeki saman balyaları ise küle döndü.