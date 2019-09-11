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Gaziantep’in meşhur lezzetleri Beylikdüzü’nde görücüye çıktı

Gaziantep’in en lezzetli yemekleri ve tatlıları 8’inci kez Beylikdüzü’nde vatandaşlarla buluştu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:33
Gaziantep’in meşhur lezzetleri Beylikdüzü’nde görücüye çıktı

Gaziantep’in en lezzetli yemekleri ve tatlıları 8’inci kez Beylikdüzü’nde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Mahallesi Eski Beylik Pazarı’nda gerçekleşen "Gaziantep Yiyecek Kültür ve Sanat Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.



8’inci Gaziantep Yiyecek Kültür ve Sanat Festivali Beylikdüzü’nde başladı. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Eski Beylik Pazarı’nda gerçekleşen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel hale gelen Gaziantep ruhunun yansıtıldığı etkinlikte, yöre mutfağının yanı sıra konserler, tiyatro oyunları, halk oyunları ve kültürel ögeler ile vatandaşlar kenti yakından tanıma fırsatı buldu. Gaziantep’in kültürünü Beylikdüzülülerin ayağına getiren festival renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi’nin işbirliği ile 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yöresel festivalin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Fahri Öztütüncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Amacımız kendi kültürümüzü tam anlamıyla yaşatabilmektir”


Festivalin amacının Gaziantep kültürünü tanıtmak olduğunu belirten İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Fahri Öztütüncü, “Kültürü ve sanatı burada ustalarını bulduğumuz zaman uygulamalı sergiliyoruz. Kültür stantlarında bakırcılık, yemenicilik, kutlu kumaş Gaziantep’e has bir kumaş türü yöresel sanatlarımızı da sergiliyoruz. Amacımız Gaziantepli zaten kendi kültürünü biliyor, Gaziantep dışındaki Anteplileri bir araya getirebilmek ve bunun dışında Gaziantepli olmayan tüm vatandaşlara yabancı misafirlerimize kendi kültürümüzü tam anlamıyla yaşatabilmektir” dedi.



“Antep’in yöresel ürünlerini buraya getirdik”


Standında elleri ile gözleme ve sıkma yapan Selma Albaş, “Genelde bizim yöresel ürünlerimiz var. Dolma biber, lahmacun, gözleme, içli köfte, çiğ köftemiz var. Çıkın gelin Antep’in yöresel ürünlerini buraya getirdik, bekliyoruz hepinizi” diye konuştu.



“Antep’e gelemeyenlerin Antep’i ayaklarına getiriyoruz”


Gaziantep’e gelemeyenler için bu festivalin önemine değinen stant sahibi Levent Kanalıca, “Salçamız, baharatlarımız, yaş fıstığımız, kuru fıstığımız, muska, biberlikler, kurulukların hepsi mevcuttur. Her sene bu şekilde katılıyoruz. Antep’e gelemeyenlere Antep’i ayaklarına getiriyoruz. Her sene yoğun ilgi oluyor” ifadelerini kullandı.



“Örf-adetlerimiz, eski zamanın her şeyi gelmiş”


Festivalde gezen Gülten Özmen, “Örf-adetlerimiz, eski zamanın her şeyi gelmiş. Allah onlara bol kazanç ikram etsin. Çok memnun olduk gelmelerine ilk defa geldim. Çok beğendim. Malları da çok güzel” şeklinde konuştu.



“Antep’i yaşamak farklı bir şeydir”


Tüm vatandaşları festivale davet eden Beşir Durmuş, “Çok güzel geçiyor. Her sene sağ olsun derneğimiz bizi çağırıyor bizde Antep’ten geliyoruz. Burada Beylikdüzülü hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar Antep’i getirmeye çalışıyoruz. Sabah namazında yediğimiz kuzu ciğerimiz var. Yılda bir sefer Antep’e gelmeye nasibi olanlar gelir ama biz gerçekten özellikle davet ediyoruz. Bunu kaçırmasınlar. İstanbul’da dünyanın her tarafında kebapçılar var. Ama Antep’i yaşamak farklı bir şeydir” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:33
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