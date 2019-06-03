Gaziantep’in mayıs ayı ihracatı yüzde 10.8 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı Mayıs ayı verilerine göre, Gaziantep’in geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 684 milyon 31 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Gaziantep ihracatta hız kesmeden yoluna devam ediyor" dedi.

Adnan Ünverdi, Gaziantep’in hem aylık, hem de dönem bazında ihracatta 6. sırada yer aldığını kaydetti. Ocak-Mayıs 2019 döneminde ise Gaziantep’in ihracatının yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Ünverdi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Gaziantep’ten 2 milyar 861 milyon 488 bin dolar ihracat yapıldığını anımsattı. Gaziantepli ihracatçıların Ocak-Mayıs döneminde büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Ünverdi, “Uluslararası pazarda risklerin arttığı, ekonomilerin yara aldığı bir dönemde firmalarımız her ay başarılarına yenilerini ekliyor. Özellikle ABD, Çin ekseninde devam eden ticaret savaşları ve ülkeler üzerindeki yaptırım kararlarına rağmen Gaziantep olarak pazardaki payımızı büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada kilogram birim fiyatlarımızı biraz daha artırmamız büyük önem taşıyor. Bunun için de daha fazla Ar-Ge’ye, inovasyona ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak son dönemde özellikle savunma sanayi ve medikal sektörlerinde attığımız adımlarla inşallah şehrimiz adına yeni bir dönüşümün başlangıcını gerçekleştirmiş olacağız. Üretimlerimizde katma değeri artırmak zorundayız, bunu başaracak güce sahibiz ve inşallah da başaracağız" dedi.

Gaziantepli firmaların İSO 500’deki başarısına dikkati çeken Ünverdi, “Şehrimiz sanayi üretimindeki başarısını, tecrübesini ve azmini yaklaşık bir hafta önce açıklanan İSO 500 listesinde bir kez daha gösterdi. İSO 500 listesinde şehrimizden 24 firma yer aldı. Bu başarıda imzası olan, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulunan tüm iş dünyamızı, ihracatçılarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya sevgi, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam alemine hayırlı bir bayram diliyorum" diye konuştu.