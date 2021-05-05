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Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması
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Spor Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması
Spor

Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi görevi bırakacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:42:00 -
Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun bitmesiyle birlikte olağan seçimli kongrenin gerçekleştirileceğini ve görevi bırakacağını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Onursal Başkan Adil Sani Konukoğlu'dan sonra başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Görev sürelerinin sonuna geldiklerini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bir Gaziantepli olarak, yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularında hizmet eden birisi olarak, geçtiğimiz yıl kulübümüzün başkanlığına seçildim. Kulüp tarihimizin ilk Süper Lig yılını 8. sırada tamamlayıp, şu anda da zorlu pandemi koşullarına rağmen Avrupa hedefleyecek bir konuma gelmeyi başardık. Elbette ki göreve ilk geldiğim gün de belirttiğim gibi bu bir bayrak yarışıdır ve Gaziantep şehrine hizmet aşkıyla yapılan bir görevdir. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla, şehrimizin önde gelenleriyle 2 yıllık süreçte önemli işler başardığımıza inanıyorum. Kulübümüzün tüzüğü gereği 2 yıl da bir olarak olağan seçimli genel kurul yapılması gerekiyor. Bizler de bu bayrak yarışını tamamladığımızı ve göreve yeni arkadaşların gelerek takımımızın ilerlemesini istiyoruz.​​​​​​​"

Olağan seçimli genel kurulun 25 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda da 2 Haziran'da yapılacağını dile getiren Büyükekşi, görev süreleri sona erinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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