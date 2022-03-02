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Gündem Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi düştü
Gündem

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi düştü

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 08:51:00 - 2022-03-02 08:51:54
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi düştü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi.

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