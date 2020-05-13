  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep’in geleneksel tadı kömbe damakları tatlandırıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:38:19 -
Gaziantep’in geleneksel tadı kömbe damakları tatlandırıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ramazan geleneği "kömbe" vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evde hazırlanan yiyeceklerin fırınlarda pişirtilmesinin yasaklanması nedeniyle kömbe üretip satan yerler ilgi görüyor.

İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Mine Emek, kendi ürettiği kömbeleri satıyor.

Emek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömbenin genellikle evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirildiğini, bu yıl ise durumun değiştiğini söyledi.

Alınan karar nedeniyle sadece kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını belirten Emek, ihtiyacı karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

İlçede fıstıklı, tahinli ve cevizli olarak satışa sunulan kömbe, kilogramı 15 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı