Gaziantep'e alçak saldırı! Ölüler ve yaralılar var
YPG/PKK'lı teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı yapıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
Okula ve eve isabet etti
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Gaziantep Valisi Gül, "Roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı" açıklamasını yaptı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.