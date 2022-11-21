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Gündem Gaziantep'e alçak saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Gaziantep'e alçak saldırı! Ölüler ve yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı yapıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 12:33:00 -
Gaziantep'e alçak saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Okula ve eve isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Gaziantep Valisi Gül, "Roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı" açıklamasını yaptı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Yorumlar

vurucu

artık girip vurup çıktık değil girdik ve çıkmamak şartıyla oradayız olsun

Nasil is

Demekki hedefler vurulmamis. 160 km derinlige inildi ana burnunuzun dinindeki hedefler kalmis
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