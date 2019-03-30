Gaziantep yerel seçim sonuçları 2019 | AK Parti DSP İYİ Parti oy oranları Gaziantep ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Gaziantep seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Gaziantep gelmekte.

Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Şahin (Cumhur İttifakı),

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı),

Saadet Partisi Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı İslam Yüksek,

Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Gaziantep, Gaziantep belediye Seçim sonuçları Gaziantep 2019 yerel seçim sonuçları ve Gaziantep ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Şahinbey: Muhittin Sait Köse

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

MHP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şehitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Nizip: Ahmet Kurban

Karkamış: Ahmet Şahin

İslahiye: Bekir Durdu

Nurdağı: Murat Bağcı

Yavuzeli: İzzettin Beyaz

Araban: Zeynel Açıkgöz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit

Şehitkamil: Adil Türköz

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

Yavuzeli: İsmail Vaysal

Araban: İsmail Zateroğulları

Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Şahinbey: Yakup Öztürkmen

Nizip: Şerif Kara

Nurdağı: İsmail Arslan

Vatan Partisi Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel

Şehitkamil: Seyyale Ergün

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Nurdağı: Hasan Dilek

Demokrat Parti (DP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Şahinbey: Cafer Köroğlu

Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar

Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir

Nizip: Ahmet Hakan Akfırat

İslahiye: Yusuf Yıldızgil

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Şahinbey: Mehtap Şahan

Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak

Bağımsız Gaziantep ilçe belediye başkan adayları

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan

Araban: Mehmet Kılıç

İslahiye: İlyas Gezer

Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik

Oğuzeli: Doğan Özmaya

2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHPadayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9

Gaziantep 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 51.43

CHP: Yüzde 15.02

MHP: Yüzde 12.82

HDP: Yüzde 11.71

İYİ Parti: Yüzde 6.76

SP: Yüzde 1.21