Gaziantep yerel seçim sonuçları 2019 | AK Parti DSP İYİ Parti oy oranları Gaziantep ilçeleri yerel seçim sonuçlar
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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Gaziantep seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.
AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Gaziantep gelmekte.
Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayları 2019
AK Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Şahin (Cumhur İttifakı),
İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı),
Saadet Partisi Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı İslam Yüksek,
Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan oldu.
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Gaziantep, Gaziantep belediye Seçim sonuçları Gaziantep 2019 yerel seçim sonuçları ve Gaziantep ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)
Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)
İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)
Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Şahinbey: Muhittin Sait Köse
Şehitkamil: Nesrin Tuncel
Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)
MHP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şehitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)
Saadet Partisi (SP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Nizip: Ahmet Kurban
Karkamış: Ahmet Şahin
İslahiye: Bekir Durdu
Nurdağı: Murat Bağcı
Yavuzeli: İzzettin Beyaz
Araban: Zeynel Açıkgöz
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir
Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit
Şehitkamil: Adil Türköz
Oğuzeli: Ömer Ökeli
Nizip: Ejder Karaduman
Karkamış: Lütfü Elmas
İslahiye: Mustafa Kamil Eksen
Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar
Yavuzeli: İsmail Vaysal
Araban: İsmail Zateroğulları
Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Şahinbey: Yakup Öztürkmen
Nizip: Şerif Kara
Nurdağı: İsmail Arslan
Vatan Partisi Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu
Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel
Şehitkamil: Seyyale Ergün
Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Nurdağı: Hasan Dilek
Demokrat Parti (DP) Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Şahinbey: Cafer Köroğlu
Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar
Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir
Nizip: Ahmet Hakan Akfırat
İslahiye: Yusuf Yıldızgil
Türkiye Komünist Partisi Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz
Şahinbey: Mehtap Şahan
Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak
BağımsızGaziantep ilçe belediye başkan adayları
Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş
Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan
Araban: Mehmet Kılıç
İslahiye: İlyas Gezer
Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik
Oğuzeli: Doğan Özmaya
2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları
AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7
CHPadayı Akif Ekici % 21.5
MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9
Gaziantep 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti: Yüzde 51.43
CHP: Yüzde 15.02
MHP: Yüzde 12.82
HDP: Yüzde 11.71
İYİ Parti: Yüzde 6.76
SP: Yüzde 1.21
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