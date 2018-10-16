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Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te toz bulutu nedeniyle hava yolu taşımacılığında da aksamalar oldu. Şanlıurfa'da üç gündür etkili olan toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceği açıklandı.

16 Ekim 2018 Salı 11:43
Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı.     Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler  zor anlar yaşadı.  

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu  taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini  sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta  Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı  olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine  de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini  sürdüreceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:43
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. toz bulutu

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