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Aktüel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:55:26 -
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye ceza

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 166, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 375 işletme denetlendi.

- Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye ise 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 687 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 1 araca işlem yaptı.

İzolasyon ihlali yapan 5 kişi ise yurda yerleştirildi.


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