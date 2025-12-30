  • İSTANBUL
Gaziantep Valisi Kemal Çeber duyurdu! Beklenen kar yağışı öncesi okullar tatil edildi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in yaptığı açıklamaya göre; kentte beklenen kar yağışı öncesi okullar tatil edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, "Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025’in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

