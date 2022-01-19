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Gündem Gaziantep Valisi Davut Gül duyurdu: TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
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Gaziantep Valisi Davut Gül duyurdu: TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, TAG Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 19:10:00 -
Gaziantep Valisi Davut Gül duyurdu: TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi.

Vali Gül, AA muhabirine, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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