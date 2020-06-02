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Ekonomi

Gaziantep TOKİ sonuçları | Nizip TOKİ kura sonuçları

Gaziantep TOKİ isim listesi | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri illere göre devam ediyor. Gaziantep Nizip TOKİ projesine başvuru yapanlar “Gaziantep TOKİ kuraları çekildi mi?” , “Gaziantep TOKİ sonuçları” , “Gaziantep TOKİ isim listesi” , “Gaziantep TOKİ isim listesi sorgula” , “Nizip TOKİ kuraları sorgula” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:36:00 -
Gaziantep TOKİ sonuçları | Nizip TOKİ kura sonuçları

81 il için yapılacak olan 100 bin sosyal konut projesi başvuruları ocak ayında sona erdi. 100 bin sosyal konut için 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar ise illere göre çekilmeye devam ediyor. Gaziantep Nizip Projesine başvuru yapanlar “TOKİ kuraları çekildi mi?” konusunu araştırıyor.

Gaziantep TOKİ sonuçları | Nizip TOKİ kura sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri şubat ayının son haftasında başladı. Gaziantep Nizip kuraları 2 Haziran Salı günü 13.00'te başlayacak. Kura çekimi canlı olarak internetten yayınlanacak.

TOKİ NİZİP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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