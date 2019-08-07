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Gaziantep Ticaret Borsası

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 115-138 liradan işlem gördü

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 138,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,89 41,29
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0067,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,00 115,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 111,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg64,00 64,00
Kuru üzüm (siyah)Kg17,5017,50
Kırmızı pul biber Kg16,50 28,00
Dana eti (karkas)Kg 29,0029,85
Buğday Kg1,52 1,78
Arpa Kg1,191,19
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,10
3,30

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
  1. Antep fıstığı
  2. Borsa
  3. GTB

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