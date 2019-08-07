Gaziantep Ticaret Borsası Boz iç Antep fıstığının kilogramı 115-138 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) Kg 115,00 138,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 40,89 41,29 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 57,00 67,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 112,00 115,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 90,00 111,00 Siirt fıstığı (kavrulmuş) Kg 64,00 64,00 Kuru üzüm (siyah) Kg 17,50 17,50 Kırmızı pul biber Kg 16,50 28,00 Dana eti (karkas) Kg 29,00 29,85 Buğday Kg 1,52 1,78 Arpa Kg 1,19 1,19

Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,10

3,30



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