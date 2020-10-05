Gaziantep Ticaret Borsası
Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-168 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu -yaş)
|Kg
|25,00
|25,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|100,00
|Antep fıstığı (boz-iç)
|Kg
|120,00
|168,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|110,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|100,00
|115,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|105,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|20,00