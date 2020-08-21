Gaziantep Ticaret Borsası
Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37,60 ile 47,16 lira arasından işlem gördü
2020-08-21 12:31:52 -
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,60
|47,16
|Antep fıstığı kırmızı kabuklu (yaş)
|Kg
|21,71
|28,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,75
|41,61
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|40,70
|53,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|103,50
|103,50
|Buğday
|Kg
|1,74
|2,02
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40'